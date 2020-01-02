AKP'den yeni yıl hediyesi: 5 milyon kişi sağlık hizmetinden yararlanamayacak

AKP'nin seçimler nedeniyle ertelediği 'GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanamaması' uygulaması yeni yılla birlikte başladı. Yaklaşık 5 milyon yurttaş GSS borcunu ödeyemediği için sağlık hizmetinden faydalanamayacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen yurttaşlar, 2020 yılı itibariyle sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alamayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip “Yıl sonunda önemli bir ülke gerçeğiyle yüzleşmiş durumdayız. 2018’de seçimler sebebiyle ertelenmiş bulunan GSS prim borcu olanların sağlık hizmeti alamayacak oluşu, yeni yılla beraber karşımıza çıkacak. Yani 5 milyon civarında vatandaş sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Bu çok ciddi bir sorun. Bu durum ekonomik krizin ne ölçüde hissedildiğinin de bir göstergesidir; vatandaşlar GSS prim borçlarını ödeyememektedir. İstanbul Tabip Odası olarak sağlık hakkının temel insan haklarından olduğuna inanıyoruz. Devlet sosyal devlet olma sorumluluğuyla vatandaşlara sahip çıkmalıdır. Sağlık hizmetlerinden herkes ücret ödemeden, eşit bir şekilde yararlanmalıdır" dedi.

İstanbul Tabip Odası'nın konuyla ilgili açıklamasında şu sözler dile getirildi: