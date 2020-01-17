Yangından kurtulan koala ölen arkadaşının başında 'yas tuttu'

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangında binlerce hayvan ölürken, bir koalanın ölen arkadaşının başında ellerini yüzüne götürdüğü bir kare ortaya çıktı.

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlar sürerken, sosyal medyada bir koalanın ölen arkadaşının başında ellerini yüzüne götürerek adeta yas tuttuğu bir fotoğraf paylaşıldı.

Kanguru Adası'nda çekildiği belirtilen fotoğrafta, ırmağın kenarında yanarak hayatını kaybetmiş bir koala, başında ise yüzünü elleriyle kapatmış, başka bir koala görülüyor.

​Sputnik'in haberine göre, fotoğrafı çeken ve arkadaşının başında üzüntüyle bekleyen koalayı kurtaran Uluslararası İnsani Toplum Derneği'nden Kelly Donithan, "Bir hayvan kurtarıcısı olarak tanık olduğum en zor sahnelerden bir tanesiydi" dedi.

Donithan, arkadaşının başında üzülen koalanın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yaşayan bir hayvanla karşılaşmanın 'bir mucize' olduğunu belirten Donithan, "Her gün yaptığımız arama ve kurtarma çalışmalarında hâlâ canlı, yaralı, şaşkın veya travmatize olmuş hayvanlar buluyoruz ve onlara yardım edebilmek bizi mutlu ediyor" dedi.