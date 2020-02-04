Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi serbest bırakan hakime rüşvet davası

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren hakim Cevdet Özcan hakkında 'rüşvet'ten iddianame düzenlendi. Özcan'ın 3.5 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürüldü.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının avukatı 19 Ekim 2018'de 'tutukluluk incelemesi' için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve 3 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30'da Silivri Cezaevi'nden çıktı.

Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz edince, dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede sırra kadem bastı.

Zindaşti ve 3 adamının yurtdışına çıktığına dair bir ize ulaşılamasa da yasadışı yollardan Türkiye'den ayrıldıkları değerlendirildi.

Tahliye kararının ardından hakim Özcan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve işadamı Doğan Kasadolu'nun 'ihbar eden' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Özcan'ın Zindaşti'yi tahliye etmesi karşılığında rüşvet aldığı anlatıldı.

BARONLA YAN YANA!

2007 yılında 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanan, birçok kişinin infaz emrini vermekle suçlanan Naci Zindaşti'nin tahliyesini sağladığı iddia edilen Burhan Kuzu, 'Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler' demişti. Kuzu'nun 'tanımam' dediği Zindaşti ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.