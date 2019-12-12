Burhan Kuzu'yla aynı masada görüntülenmişti: Ajan cinayeti yine aynı isme uzandı

Eski İran ajanı Mesut Mevlevi'nin Şişli'de öldürülmesinin ardında uyuşturucu baronu İranlı Zindaşti’nin olduğu öne sürüldü. Birçok cinayet işleyen uyuşturucu satıcısını serbest bıraktıran ismin AKP'li Burhan Kuzu olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Şişli'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski İran ajanı Mesut Mevlevi’nin, Kudbettin Kaya adlı avukatı öldürten uyuşturucu baronu İranlı Zindaşti’nin talimatıyla öldürüldüğü öne sürüldü.

Sabah’tan İbrahim Ayral’ın haberine göre, Emniyet birimleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen iki cinayeti işleyen tetikçinin olay sonrası bıraktığı bir delilden yola çıktı. İncelemesi yapılan ve gizlilik gerekçesiyle açıklanmayan delil doğrultusunda araştırma genişletildi.

Polisin tespitlerine göre tetikçi Abdulvahap Koçak'ın her iki cinayet esnasında yüzü tanınmayacak şekilde kapalıydı. Polis, tetikçinin Kudbettin Kaya cinayeti sonrası kaçarken sokağa attığı bazı materyaller üzerinde bıraktığı DNA izini tespit etti. Bu izleri İranlı Ajan Mesut Mevlevi cinayeti sonrası yakalanan Abdulvahap Koçak'ın DNA örnekleriyle karşılaştırdı. Ve birbiriyle alakasız görünen iki cinayetin aynı tetikçi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

​Bu gelişme üzerine Kudbettin Kaya'nın faili meçhul cinayet dosyasının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Çağlayan'a gönderilmesi ve Mevlevi cinayeti dosyasıyla birleştirilmesi kararı alındı.

Mevlevi cinayeti sonrası polis tarafından yakalanan tetikçi Abdulvahap Koçak emniyette susma hakkını kullandı. Ancak soruşturma makamları tahliye olunca yurtdışına kaçan Zindaşti ile ilgili tüm bağlantıları araştırıyor.

Uyuşturucu baronu olarak bilinen ve Ergenekon davasında "FETÖ"nün gizli tanık yaptığı Zindaşti, kızı ve yeğeninin öldürülmesinden sonra İstanbul, İran, Panama, Kanada ve Dubai'deki bir dizi intikam cinayetinin azmettiricisi olarak suçlanıyor.

İran devleti tarafından da aranan Zindaşti hakkında yakalama kararı var. Zindaşti'nin telefon kayıt ve yazışmalarından tespit edilen çok sayıda cinayet bulunuyor. 2017'de Maslak'ta aracında ortağıyla birlikte öldürülen GEM TV'nin sahibi İran asıllı İngiliz vatandaşı Saeed Karimian'ın da Zindaşti tarafından öldürtüldüğü tespit edildi.

BURHAN KUZU’YLA YEMEK YEMİŞTİ

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesinin ardında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun olduğu öne sürülmüştü.

İkilinin aynı masada yemek yerken çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.