TMMOB Gıda Mühendisleri Odası: Bülent Şık onurumuzdur

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarını bir gazetede yayımladığı gerekçesiyle yargılanan akademisyen Bülent Şık, 'Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi açıklama yaparak ''Bülent Şık Onurumuzdur''dedi. Toksik ve kanserojen kimyasallardan kaynaklanan çevre kirliliği başta çocuklar olmak üzere, insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik olarak ciddi bir risk oluşturduğunu açıklayan Oda açıklamasında asıl riski bertaraf etmek için gerekli tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin yargılanması gerektiğini vurguladı.

Gıda Mühendisleri açıklaması:

BÜLENT ŞIK ONURUMUZDUR

Cumhuriyet Gazetesinde yayımladığı yazı dizisiyle Sağlık Bakanlığı’nın kanserojen kimyasalları tespit etmeyi amaçladığı projesine ilişkin gizlediği bulguları açıkladığı için yargılanan meslektaşımız Bülent Şık hakkında bugün yasaklanan bilgileri temin ve yasaklanan bilgileri açıklama suçlamalarından suçun unsurları oluşmadığından beraatine, göreve ilişkin bilgilerin açıklanması suçundan ise suç konusunun önem ve değeri, suçun işlenme zamanı, meydana gelen neticenin ağırlığı, işleniş şekli ve kastın yoğunluğunu dikkate alarak 1 yıl 3 ay hapsine karar verildi. Mahkeme vermiş olduğu kararla Bülent Şık'ı değil, aslında vatandaşları cezalandırmıştır. "Sigara alışkanlığı dışarıda bırakılırsa kanser başta olmak üzere insanlarda görülen çok sayıda hastalık bireysel tercih ve alışkanlıklarımızdan ziyade içinde yaşadığımız çevre ile ilgilidir." Halk sağlığı ciddi tehdit altındadır. Yayınlanan bilgiler halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bilgilerdir ve yayınlanması değil, yayınlanmaması kamu yararına aykırıdır. Toksik ve kanserojen kimyasallardan kaynaklanan çevre kirliliği başta çocuklar olmak üzere, insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik olarak ciddi bir risk oluşturur. Bu noktada Bülent Şık değil, bu riski bertaraf etmek için gerekli tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler yargılanmalıdır. Asıl suç işleyen durumu kamudan bilerek ve isteyerek gizleyen Sağlık Bakanlığıdır. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu olarak Meslektaşımızın yanındayız. Kamu yararı için çalışan Yrd Doç Dr. Bülent Şık mesleğimizin onurudur. Halk Sağlığını ilgilendiren bilgileri açıklamak suç değildir. Bülent Şık suçsuzdur.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

İzmir Şube Yönetim Kurulu