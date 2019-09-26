Bülent Şık'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarını bir gazetede yayımladığı gerekçesiyle yargılanan akademisyen Bülent Şık, 'Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarını bir gazetede yazı dizisi haline getirerek kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle yargılanana akademisyen Bülent Şık, 'Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede yazılı savunmasını sunan Şık, "Toksik ve kanserojen kimyasallardan kaynaklanan çevre kirliliği bata çocuklar olmak üzere, insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik olarak ciddi bir risk oluşturur. Ve bu riskleri bertaraf etmek için ilgili kamu kurumlarının gereken tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemek bilinçli bir şekilde insanları tehlikeye atma suçu olarak görülmelidir. Ben bu suçu işlemedim, beraatimi talep ediyorum" açıklamasında bulundu.

Duruşma sonunda mahkeme, Şık hakkında 'Yasaklanan bilgileri temin' ve 'Yasaklanan bilgileri açıklama' suçlarından ayrı ayrı atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.

Şık'a 'Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.