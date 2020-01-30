THY, talep düşüşü nedeniyle 5 Şubat-29 Şubat arasında tarifeli Çin uçuşlarını azaltacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), Çin seferlerini azaltıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.

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