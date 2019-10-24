Özelleştirmelere devam kararı: Ne kaldıysa satacaklar

Satışa devam kararı alan AKP'nin gözü limanlarda. Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Taşucu limanları da satılacak. Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi için strateji belirleniyor. 13 şeker fabrikasından 10’u satıldı. Sümerbank’a ait kalan tesisler de özelleştirilecek.

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemleri yapıldı. Bu kuruluşlardan 268’inde kamu payı kalmadı.

Bugüne kadar 62.1 milyar dolarlık kamu malını satış/devirlerle elden çıkaran ve bununla da övünen hükümet, gelecek yıllara dair hedefini biraz daha büyüttü. Ülkenin 783 bin 562 km2’lik sınırları içerisindeki “atıl” olduğunu belirttiği gayrimenkullere dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; bugün görüşmelerine başlanacak olan 2020 bütçesinin gerekçesinde, özelleştirme hedeflerine yer verildi. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana yapılan özelleştirmeler başarı olarak nitelendirildi. Bugüne kadar 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemleri yapıldı. Bu kuruluşlardan 268’inde kamu payı kalmadı.

62.1 MİLYAR DOLARLIK ÖZELLEŞTİRME AKP DÖNEMİNDE

1986’dan 26 Ağustos 2019’a kadar gerçekleştirilen satış/devir uygulamalarının toplamı 70.3 milyar dolar oldu. 1986’dan AKP’nin iktidara geldiği döneme kadar 8.2 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Toplam 70.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 62.1 milyar doları AKP döneminde gerçekleşti.

ELEKTRİK DAĞITIMIN TAMAMI ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLDİ

Geçen yıl 1.3 milyar dolar özelleştirme yapıldı. Bu yıl 27 Ağustos’a kadar gerçekleştirilen özelleştirmelerin tutarı ise 51 milyon dolar oldu. Geçen yılki 1.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 1.1 milyar doları Hazine’ye aktarıldı. AKP 18 elektrik dağıtım şirketinin tamamını özel sektöre devretti. 2012’den Ağustos 2019’a kadar 10 termik santral ile 89 HES, 1 jeotermal santral ve 1 gaz türbin santrali devredildi. 15 HES’e ilişkin özelleştirme çalışmaları ise sürüyor. Kömür sahalarına ilişkin özelleştirme hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

NE KALDIYSA SATACAKLAR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait 15 liman ile TCDD’ye ait limanların özelleştirilmesinden 2.97 milyar dolar gelir elde edildi. Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Taşucu limanları da satılacak. Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi için strateji belirleniyor. 13 şeker fabrikasından 10’u satıldı. Sümerbank’a ait kalan tesisler de özelleştirilecek. Özelleştirmelerin sadece KİT’lerin özelleştirilmesi olarak düşünülmemesi gerektiği belirilerek, 783 km2’yi aşkın gayrimenkullerin de ekonomiye kazandırılacağı söylendi.