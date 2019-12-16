Limak'a özel imar planı: Çimento fabrikasını yıkıp inşaat yapacaklar

Son yıllarda aldığı ihalelerle adından söz ettiren ve iktidara yakınlığıyla bilinen Limak Grubu için AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi imar planı değişikliği yaptı. Limak Grubu, özelleştirmeyle satın aldığı Gaziantep Çimento Fabrikası’nı yıkarak alana konut yapılabilecek, ticaret merkezi inşa edilebilecek.

Limak Grubu için AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi imar planı değişikliği yaptı. Meclis’te kabul edilen imar planı değişikliğiyle birlikte ortalama 10 katlı konut, otel ve ticaret merkezi yapılmasının önü açıldı. CHP’lilerin ret oyu verdiği plan değişikliği, AKP ve MHP’lilerin oy çoğunluğuyla kabul edildi. Şehrin merkezinde 1 milyon 200 bin metrekarelik devasa bir alanda kurulu bulunan fabrika ise 250 milyon dolar yatırımla Kilis’e taşınacak.

‘AVM YAPABİLİRLER’

İmar planına dair BirGün’den İsmail Arı'ya konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Kireç, araziye AVM yapılabileceğine dikkat çekti: “Bir başka şirketin arazisinde de aynı durum yaşandı. Sorunlu olduğunu düşündüğümüz plan tadilatlarını mahkeme kararıyla iptal ettiriyoruz, iki ay sonra ufak tefek değişikliklerin yapıldığı planlar yeniden önümüze getiriliyor. ‘Yatay mimariye geçiyoruz, projeler beş katı geçmeyecek’ diye konuşanların ortalama 10 katlı plan değişikliği hazırlamasını doğru bulmuyoruz. Planda ticaret alanı da olduğu için bu araziye AVM’de yapabilirler.”

Gaziantep Çimento Fabrikası, 2005’te TMSF tarafından satışa çıkarılmıştı. Fabrikanın 14 Ekim 2005’te ihalesi gerçekleştirilmiş ve fabrika 128 milyon dolara Sanko Holding’e satılmıştı. Rekabet Kurumu’nun ihaleyi onaylamaması üzerine satış iptal edilmiş ve 2006’da yeniden satışa çıkarılmıştı. Fabrika 93 milyon 250 bin dolar ile Limak’a satılmıştı. Fabrika yaklaşık 35 milyon dolar zararla satılmış oldu.