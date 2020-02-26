Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’dan gelen 132 kişinin testleri negatif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgınına ilişkin, "Şu ana kadar testlerin pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı, koronavirüse şu ana kadar rastlanmadı. Ama yarın olmayacağı anlamına gelmez. Farklı illerde şüpheli bildirimler olmakta. Herhangi bir tetkik sonucu pozitif çıkmadı. Niğde'de Pakistanlı iki düzensiz göçmenin numuneleri negatif çıktı." dedi.

Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Virüsün Yunanistan'da da görüldüğünü hatırlatan Koca, önlemlerin daha da artacağını belirtti.

Koca, tüm çabalarının virüsün Türkiye'ye girişinin engellenmesi için olduğunu belirterek şunları kaydetti: