Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğun ölümünde tarım ilacı şüphesi

Kayseri’de 4 yaşında bir çocuğun yediği nardaki tarım ilacından zehirlenerek yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. İl Sağlık Müdürü otopsi sonucunun beklendiğini açıkladı. İstanbul’da da çok sayıda kişi ıspanak yedikten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Kayseri’de geçen çarşamba günü yediği nardan zehirlenerek öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki Saliha Çakır’ın kesin ölüm nedenine ilişkin otopsinin beklendiği açıklandı.

İstanbul’daki ıspanak zehirlenmelerinde atropin içeren bir kimyasalın ıspanakların rengini canlı tutmak için kullanılmış olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtilirken, Kayseri’deki olayda da tarım ilaçlarına dikkat çekildi.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Kavak Mahallesi'nde oturan Çakır ailesi, geçen çarşamba günü akşam makarna yedikten sonra nar yedi. 6 kişilik ailenin tüm üyeleri rahatsızlanarak Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Durumu ağırlaşan 4 yaşındaki Saliha Çakır Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri, hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

ORGANOSFOSFAT

DHA’ya açıklama yapan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Saliha Çakır'ın durumuyla ilgili otopsi sonucunun beklendiğini söyledi. Benli, "Konu bize, beklemiş nar olarak geldi. Bu konuda biraz bilgi kirliliği var. Otopsi yapıldı, sonuçlarını bekliyoruz. Otopsi sonucu gelmeden bir şey söyleyemeyiz. Özellikle bizim böcekleri 'organofosfat' dediğimiz tarım ilaçlarıyla ilaçladıktan sonra mutlaka koruma önlemlerini almamız gerekiyor. İlaçlayan kişiler de zehirlenebilir. 'Organofosfat' dediğimiz şey tabiri caizse vücuttaki her şeyi bir anda pause (duraklatma) yapıyor. İnsanın her şeyi pause yapınca rahmetli olabiliyor. Bunun için zehirlenme vakaları önemli" diye konuştu.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Altıntop ise, Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Eğitmenleri ve Çalışma Grubunda aktif olarak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu konu bizim çalışma gruplarımız arasında yer alıyor. Nardan zehirlenme ve İstanbul'da olan vakalar değerlendirildiğinde biz bu tür vakalarda genellikle 'organofosfat' diyoruz; ama halk arasında tarım ilacı olarak bilinir, bunların bulaşması olabilir. Ancak sorduğumuzda sahada bunun çok kullanılmadığını öğrendik, belki içine karışan başka bir bitki olabilir mi diye düşündük. Acil servisimize gelen bu tür vakalar olabiliyor. Ispanağa benzeyen başka bir bitkiyle karışması olabiliyor. Onun için halkımızın bu konuda bu besinleri tüketirken bol suyla yıkamaları ve yabancı bitki gördüklerinde onları ayıklamaları koruyucu olacaktır" dedi.