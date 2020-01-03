İngiltere'de mahkeme veganlığı 'dini ya da felsefi düşünce' saydı

İngiltere'de bir mahkeme, veganlığın yasalar tarafından korunan 'dini ya da felsefi düşünce' olduğuna karar verdi.

İngiltere'nin Norwich şehrinde yaşayan Jordi Casamitjana adlı kişi, çalıştığı hayvan hakları kuruluşu League Against Cruel Sport'un (LACS) çalışanlarına ait emeklilik fonlarını hayvanlar üzerinde testler yapan şirketlere yatırdığını ifşa ettikten sonra işten çıkarıldığını iddia ederek şirketten davacı oldu.

Casamitjana, şirketin kendisini "etik veganizm inancı" nedeniyle işten çıkarmasının din ya da inançları koruma altına alan "Eşitlik Yasası"na aykırı olduğunu belirtti.

Hayvanların avlanmasına ve yarıştırılmasına karşı kampanyalar yürüten LACS ise Casamitjana'nın "görevi suistimal" nedeniyle işine son verildiğini açıklayarak, veganlığın yasalarla korunamayacağını savundu.

Bugün gerçekleşen duruşmada Yargıç Robin Postle, bir kişiyi vegan olduğu için işten çıkarmanın yasal olmadığına karar verdi.

Bu emsal kararla, veganlık "din ya da felsefi düşünce" kategorisinde yer alarak "Eşitlik Yasası" kapsamında korumaya almış oldu.