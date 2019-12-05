Emre Yıldır davası basına ve halka kapatıldı

Akrabasının küçük yaşta istismarına maruz kalan ve soruşturma devam ederken intihar edip hayatına son veren Emre Yıldır'ın şikayetçi olduğu sanık Vedat Turhan bugün hakim karşısına çıktı. Edinilen bilgiye göre duruşmanın kapalı görülmesine karar verildi.

Çorlu’da yaşadığı istismar olayını savcılığa ihbar eden ve şikayetçi olan 26 yaşındaki Emre Yıldır, soruşturmanın üzerinden 52 gün geçmesine rağmen ifadeye çağrılmayınca yaşadığı apartmanın 15’inci katındaki pencereden atlayarak hayatına son verdi.

9 YIL SÜREN İSTİSMAR

9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismara maruz kalan Yıldır’ın ölümüne neden olan akrabası sanık Vedat Turhan hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başladı. Edinilen bilgiye göre duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi ve duruşma salonu boşaltıldı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Emre Yıldır 6 Mart 2018’de istismarcısıyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ile birlikte Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan zanlı Vedat Turhan, Emre Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Vedat Turhan, davanın ilk duruşmasında 8 Ağustos'ta tahliye edildi.

YILDIR’IN AVUKATI: EMRE'NİN İFADESİ BİLE ALINMAMIŞ, SORUŞTURMA SÜRECİ EKSİK

Emre Yıldır'ın ailesinin avukatı Merve Uçanok, Euronews'e şu açıklamayı yaptı: “Bu ses kaydı, sanığın birden farklı zamanlarda ve birden çok kez bu eylemleri gerçekleştirdiğini ispatlıyor. Yani Emre küçük yaştan itibaren yılarca ve defalarca cinsel istismara uğramış. Emre avukatı ile suç duyurusunda bulunduğu hâlde, aradan 52 gün geçmesine rağmen hiçbir işlem yapılmamış, Emre'nin ifadesi bile alınmamış. Bu durum soruşturma sürecinin büyük bir eksikliğidir.''