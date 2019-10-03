DEÜ'de dersler bitiyor, yemekhane kuyruğu bitmiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Tınaztepe Kampüsünde, öğrenciler saatlerce yemek kuyruğunda bekliyor. Pek çok fakülte ve bölümün yer aldığı kampüste bulunan tek yemekhane öğrencilere yetmiyor.

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Buca'da bulunan Tınaztepe kampüsünde, öğrenciler yemekhane önündeki uzun kuyruklar nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Öğrencilerin uzun kuyruğu böyle görüntülendi:





YEMEKHANENİN ÜST KATI AÇILMADI

İçinde 11 tane mühendislik bölümünün yer aldığı Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İşletme Fakültesi'nin yer aldığı ve geniş alana yayılan kampüste öğrencilerin bir tane olan yemekhaneye ulaşması zaten zaman alırken, bu yıl üst katı açılmayan ve işçi çıkarıldığı söylenen yemekhane nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.

Hukuk Fakültesi dışında herkesin aynı alanı kullandığı, nüfusu epey kalabalık olan bölümlerin öğrencileri, çoğu zaman yemek alamadan derse girmek zorunda kalırken, şanslı olan öğrenciler 1,5-2 saate varan bekleme sürelerinin sonunda yemek yiyebiliyor.

'TEK YEMEKHANE YETMİYOR'

Durumdan akademisyenlerin de rahatsız olduğunu söyleyen öğrenciler, "Artık bir çok hoca da durumu kabullenip ders saatlerini değiştirmeye başladı. Bu kadar kalabalık bir kampüse tek yemekhane yetmiyor. Talebimiz, yemekhaneye gereken sayıda çalışan almaları ve ek bir yemekhane yapmaları yönündedir" diyor.

'ADIM ATILSIN'

Kantindeki yemek fiyatlarının da giderek zamlanmasıyla pek çok öğrencinin yemekhaneye tercih etmelerinin bir zorunluluk olduğunu belirten öğrenciler, zaman zaman teknik arıza nedeniyle kuyrukların daha da fazla uzadığını, okul tarafından kendilerine bir açıklama da yapılmadığını söyleyerek, bir an önce durumun düzeltilmesi için okul yönetiminin harekete geçmesini istiyor.

Bu yıl taşınma kararı uzun süre tartışılan Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) de Tınaztepe Kampüsüne yerleşkesinde gelmiş ve öğrenci nüfusu artmıştı.