'Cezaevinde deprem güvenliği yok'

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, perşembe günü meydana gelen 5,8'lik İstanbul depreminin tüm şiddetiyle hissedildiği Silivri Cezaevi’ni ziyaret etti. Eren Erdem'in, kendisine, ne Adalet Bakanlığı’nın ne de cezaevi yönetiminin olası bir deprem senaryosunda acil durum planının olmadığını aktardığını söyledi.

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, son İstanbul depreminin tüm şiddetiyle hissedildiği Silivri Cezaevi’nde tutukluları ziyaret etti. Çakırözer, cezaevinde tutuklu bulunan eski milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in kendisine ne Adalet Bakanlığı’nın ne de cezaevi yönetiminin olası bir deprem senaryosunda acil durum planının olmadığını aktardığını söyledi. Tutukluların, deprem gününün gecesi cezaevi yönetiminden koğuşlardan avlulara açılan kapıların acil durum için açık bırakılmasını istediğini belirten Çakırözer, “Cezaevi yönetimi Ahmet Altan’a ‘O kapı sadece bakan izniyle açılır’ yanıtı verilmiş ve tüm İstanbul’un korkudan sokaklarda uyuduğu gece Silivri Cezaevi’nde koğuş kapıları bakan bahanesiyle kilitli kalmış” dedi.