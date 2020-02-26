Boyun Eğme'de bu hafta: Koronavirüs'ten değil örgütsüzlükten kork

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı 'Koronavirüs'ten değil örgütsüzlükten kork' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 210. sayısı "Koronavirüs'ten değil örgütsüzlükten kork" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

Kapitalist dünyanın virüslerle sınavı

Koronavirüs'ten değil örgütsüzlükten kork

''Koronavirüs’ü nasıl bilirsiniz?

Sanayi Bakanı Mustafa Varank iki hafta önce “iyi biliriz” demişti.

“Türkiye’ye baktığımızda özellikle Çin’in alternatifi bir üretim üssü olması açısından bu virüsün negatif etkilerinden daha çok pozitif etkilerini Türkiye’de görebiliriz diye düşünüyoruz.”

Sanayi Bakanı “biraz Koronavirüs iyidir. Çin zayıflar biz güçleniriz” diye bakıyordu.

Aynı günlerde Türk tekstilcileri de “Çin’in karşılayamadığı 2 milyar dolarlık siparişi biz üstlenebiliriz, bu salgın bize iyi gelir” diyordu.

Sağlık Bakanı durur mu?

O da müjdeyi veriyordu: Koronavirüs tanı kitlerini ihraç etmeye hazırız!

Sonra kötü haber geldi. “Bize gelmez” dedikleri Koronavirüs kapımıza kadar geldi. Belki siz bu satırları okurken televizyonlardan “Koronavirüs artık Türkiye’de” haberleri yayınlanıyor olacak.

Fırsat dedikleri Koronavirüs çoktan ülkeyi vurmaya başladı bu arada. İran’la ticaretimiz durdu. Malatyalı kayısı ihracatçıları bile dertli: Çin’e 3200 ton ihracat yapmaya hazırlanırlarken, iş sarpa sarmış.

Bu işler böyle işte: Dünya ölçeğinde bir sağlık sorunu olduğu ilan edilmiş olan Koronavirüs, Türkiye’yi yönetenlerin ve patron sınıfının gündemine böyle giriyor: Burdan ne kazanabiliriz? Bunu düşünüyorlar. Bu sırada halk sağlığı tehdit altında ama kimsenin bir hazırlık yaptığı yok. Hazırlık, Çin’in pazar payına çökmek için yapılıyor.

Peki durum çok mu vahim?

Hepimiz ölecek miyiz?

Paniğe kapılacak bir durum yok. Koronavirüs, çoluk çocuk herkesi bir kaç günde götürecek bir lanet değil.

Vurdumduymazlığın, adam sendeciliğin ise hiç alemi yok. Bilimin kılavuzluğunda, akılcı bir biçimde hareket edilerek virüsün salgına, salgının felakete dönüşmesine engel olunabilir.

Bu sayımızda, Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenleri toparladık, bireysel ve örgütlü olarak alınabilecek önlemleri sıraladık.

Ve kapitalist Türkiye’nin Koronavirüs testini yaptık.

Sağlık sistemimizi, piyasacı ekonomiyi, ülke yönetimini kapıdaki salgının testine tabi tuttuk.''

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: