BAA: Plastik sorunu ile nasıl baş edeceğiz?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından hazırlanan 'Kapitalizmin yol açtığı plastik sorunu nedir? Nasıl Baş Edeceğiz?' başlıklı rapor yayımlandı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi çatısı altında faaliyet yürüten Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu tarafından hazırlanan "Kapitalizmin yol açtığı plastik sorunu nedir? Nasıl Baş Edeceğiz?" başlıklı rapor yayımlandı.

Plastik maddelerin üretiminin sanayide kimya devriminin parçası olarak kabul edildiğinin belirtildiği raporda, "Ancak kapitalizm el attığı her şeyi insanlığın başına bela ettiği gibi plastik atıkları da önemli bir çevre sorunu olarak önümüze koymuştur" denildi.

Rapor özet olarak şunlardan bahsediyor:

''Dünyada üretilen toplam plastiğin yarısı geçtiğimiz 13 yıl içinde üretilmiştir. Kapitalist tekellerin kâr odaklı sorumsuz yaklaşımı sonucunda piyasaya sürülen plastiklerin ancak %9’unun geri dönüşümünün sağlandığı bilinmektedir. Bunun sonucu olarak, plastikler son yıllarda mikro boyutlardan makro boyutlara kadar havada, toprakta ve sularda insan sağlığını tehdit edecek kadar birikmiştir. Okyanuslarda dev kütleler oluşmuş, yediğimiz balıklar ve diğer besinler aracılığıyla vücudumuzda da plastik birikimi başlamış, plastikler insan sağlığını bir salgın gibi tehdit eder hale gelmiştir.

Öte yandan atık sorunu emperyalist ülkelerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Emperyalist ülkeler, plastikler başta olmak üzere atıklarını diğer ülkelere ihraç ederek kurtulma yolunu seçmektedir. Örneğin, yakın zamana kadar emperyalist hiyerarşide üst sıralarda bulanan Avrupa Birliği ülkeleri, plastik atıklarının önemli bölümünü Çin’e ihraç ediyor ve atıkların bertaraf maliyetinden ve sorumluluğundan kurtuluyordu. Bu durum atık ithalatının yoğun olduğu dönemde Çin’de toprak ve sularda devasa bir kirlilikle sonuçlandı. Son yıllarda ise Çin’in bir kapitalist ülke olarak emperyalist hiyerarşide yükselmesi atık ithalatını kısıtlamasına yol açtı. Bunun üzerine emperyalist ülkelerin atıklarını gönderdiği ülkeler değişti ve atık ithalatını artıran ülkeler içinde Türkiye de önemli bir yer tutmaktadır.

Kapitalizmin yarattığı birçok sorunda olduğu gibi, plastik atık sorunu ancak sosyalizmde çözülebilir. Sosyalizm koşullarında, üretim ve tüketimin bir bütün olarak planlanabilmesi, bu sorunun üstesinden gelmek için büyük bir avantaj sunacaktır.''

Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://bilimveaydinlanma.org/kapitalizmin-yol-actigi-plastik-sorunu-nedir-nasil-basedecegiz/