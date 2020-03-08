8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis saldırdı

İstanbul'da kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul Valiliği'nin yasak kararına rağmen toplanmaya başladı. Yürüyüşe polis saldırdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hareket eden kadınlar, pankartlar ve sloganlar eşliğiyle Valiliğin yasağına rağmen Taksim'e hareket etti.

Binlerce kadın Taksim'e doğru çıkan yollarda toplanırken polis ağır önlemler almış durumda.

Polis Sıraselviler caddesinde sloganlarla bekleyen kadınlara saldırdı. Polis plastik mermi ve biber gazı ile kadınları dağıtmaya çalışıyor.