8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis saldırdı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hareket eden kadınlar, pankartlar ve sloganlar eşliğiyle Valiliğin yasağına rağmen Taksim'e hareket etti.
Binlerce kadın Taksim'e doğru çıkan yollarda toplanırken polis ağır önlemler almış durumda.
Polis Sıraselviler caddesinde sloganlarla bekleyen kadınlara saldırdı. Polis plastik mermi ve biber gazı ile kadınları dağıtmaya çalışıyor.
Polisin saldırısına rağmen kadınlar alanı terk etmedihttps://t.co/nDrUlmRQ2I pic.twitter.com/VqyzeNnKti
— soL Haber (@solhaberportali) March 8, 2020