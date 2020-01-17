'IPTV ile maç izleyenlere ağır ceza geliyor'

Futbol kulüpleri ve yayıncı kuruluş beIN Sports'un talebi sonrası IPTV'den maç izleyenlere ve dağıtıcılarına ceza içeren bir düzenleme Meclis'e geliyor.

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, TBMM'ye sunulacak olan Spor Yasası'nda, IPTV ile maç yayınların dağıtıcılarına ve izleyenlere ağır cezalar verilmesinin talep edileceğini yazdı.

"Yeni yasa yürürlüğe girince çok kişinin canı yanar" diyen Tezel, "Asıl merak konusu ise bu yasanın nasıl uygulanacağı. IPTV yayınları genelde yurt dışından yapılıyor ve bu yayını yapanları yakalamak ve cezalandırmak zor bir süreç. Halk, korsan yayın izlemenin suç olduğunu pek önemsemiyordu. IPTV'ye yıllık üye olanlar bile var. Birçok insan internette günün maçını yazıp ilk çıkan linki tıklıyor. Artık korsan izlemenin cezası ağırlaşacak. Digiturk ise korsanla mücadelede kararlı. Yeni yasa yürürlüğe girince çok kişinin canı yanar!" ifadesini kullandı.