Beşiktaş'ta futbolculardan koronavirüs tepkisi: İdmana çıkmak istemediler

Beşiktaş'ta Tyler Boyd ve Fransız Kevin N’Koudou’nun, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünkü idmana katılmak istemediği öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede liglerin tatil edilmesine rağmen Türkiye’de 26. hafta karşılaşmalarının oynanması tepki çekmişti.

Spor gazetesi Fanatik'in haberine göre, Galatasaray’la önceki akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında yönetimle görüşen bazı yabancı futbolcuların, Avrupa’nın birçok bölgesinde karşılaşmaların tatil edilmesine rağmen Türkiye’de maçların devam edilmesi konusunda yaşadıkları paniği direkt olarak aktardığı öğrenildi.

ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’la sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan transfer edilen Fransız futbolcu Kevin N’Koudou’nun, dün virüs sebebiyle Nevzat Demir Tesisleri’ne gitmek istemediği öğrenildi.