NTV ve Habertürk'te koronavirüs vakaları: 'Fatih Altaylı yalan söylüyor'

NTV ve Habertürk çalışanlarında koronavirüs vakaları tespit edildiği öğrenildi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iddiaları yalanlayarak gazete binasında vaka görülmediğini öne sürmüştü.

NTV muhabiri Korhan Varol'un koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından iki muhabir ve bir kameramanın daha testleri pozitif çıktı.

Böylece NTV'deki vaka sayısı 4'e çıkmış oldu.

HABERTÜRK'TE KORONAVİRÜS VAKALARI

Öte yandan Habertürk'te gazete çalışanlarını binaya götürüp getiren bir şoförün koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Medyaradar'ın haberine göre, Habertürk TV, Haberturk.com , Bloomberg HT ve Show TV’yi de içinde barındıran binanın başka kesimlerinde de birden fazla şüpheli ve teyitli vaka var.

Habere göre, yönetim değil önlem almak çalışanlarını bile vakalarla ilgili bilgilendirmiyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, söz konusu haberleri yalanlarken, Medyaradar'da yer alan habere göre, kurum çalışanları Fatih Altaylı'nın yalan söylediğini, vakaları sakladığını dile getirdi.

Kurumda bir kameraman, editör ve muhabirin testinin pozitif çıktığı iddia ediliyor. Birden çok çalışanın da virüs şüphesiyle müşahade altında olduğu da gelen bilgiler arasında.