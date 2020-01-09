AYM: 'Saray soytarısı' demek suç değil

Anayasa Mahkemesi, eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a 'saray soytarısı' dediği için aldığı cezayı iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a "saray soytarısı" dediği için aldığı cezayı iptal etti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre, Sevinç'in, Kılıç'a yönelik kullandığı 'saray soytarısı' cümlesi nedeniyle cezalandırılması ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi kapsamında görüldü. Şaban Sevinç, Samsun'da katıldığı bir organizasyonda Akif Çağatay Kılıç'a yönelik olarak sarfettiği "saray soytarısı" ifadesi nedeniye "kamu görevlisine alenen hakaret suçunu işlediği" gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Verilen cezanın ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi olduğunu savunan Sevinç, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.