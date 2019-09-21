Ankara Öykü Günleri dört yıllık aranın ardından geri dönüyor

Ankara Öykü Günleri dört yıl aradan sonra tekrar Başkentlilerle buluşuyor. 24 Eylül-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Route Sahne’de gerçekleştirilecek etkinliklere çok sayıda öykücü, yazar ve sanatçı katılacak.

Ankara Öykü Günleri dört yıl aradan sonra geri dönüyor. 24 Eylül-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Route Sahne’de gerçekleştirilecek etkinlikler edebiyatseverlerin katılımına açık olacak.

Türkiye’nin her yerinden öykücülerin katıldığı Ankara Öykü Günleri, 1997’den -bazı yıllar ara vermek zorunda kalınsa da- 2015’e değin tam 16 kez düzenlendi. Memleket genelinde edebiyat coşkusunun yayılması amaçlanan etkinlik, buralarda da düzenlenmesi adına İzmir, Mardin, Viranşehir, Bursa, Adana gibi birçok şehre de fikir ve cesaret verdi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklere Murat Gülsoy, Özcan Karabulut, Aysu Erden, Mehmet Erte, Gürsel Korat, Jale Sancak, Levent Cantek, Ayşegül Çelik, Senem Dere, Berna Durmaz, Sibel Öz, Nurullah Kuzu ve Pelin Buzluk’un da aralarında olduğu birçok öykücü ve yazar katılacak. Ayrıca, Güz Kumpanyası, AKİS Caz ve Nida Ateş, Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray’dan oluşan NEFES Trio da bu edebiyat dolu günlere konserleriyle eşlik edecek.

Ankara Öykü Günleri’nin etkinlik takvimi ise şöyle:

24 Eylül 2019 Salı 18:30 Açılış Etkinliği: 17. Uluslararası Ankara Öykü Günleri

Konuşmacılar: Aysu Erden, Özcan Karabulut, Pelin Buzluk

24 Eylül 2019 Salı 19:30 Söyleşi/İmza: Yazmak İçin Okumak

Konuşmacı: Murat Gülsoy

Moderatör: Nil Sakman

28 Eylül 2019 Cumartesi 21:00 Konser: Güz Kumpanyası

29 Eylül 2019 Pazar 15:00 Söyleşi/İmza: 2000 Sonrası Öykücülüğümüz

Konuşmacılar: Levent Cantek, Mehmet Erte, Sibel Öz

Moderatör: Hakan Kaynar

1 Ekim 2019 Salı 21:00 Konser: AKİS CAZ “ Kısa Hikayeler”Charlie Haden Anısına

4 Ekim 2019 Cuma 19:30 Söyleşi/İmza: Selçuk Baran Öykücülüğü

Konuşmacılar: Jale Sancak, Pelin Buzluk, Senem Dere

Moderatör: Sibel Yükler

5 Ekim 2019 Cumartesi 16:00 Söyleşi/İmza: Öyküde Dil Sorunsalı

Konuşmacılar: Ayşegül Çelik, Berna Durmaz, Gürsel Korat, Nurullah Kuzu

Moderatör: Nil Sakman

6 Ekim 2019 Pazar 20:00 Konser: NEFES Trio “Nida Ateş, Ali Fuat Aydın, Cenk Güray”