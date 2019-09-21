Ankara Öykü Günleri dört yıllık aranın ardından geri dönüyor

Ankara Öykü Günleri dört yıl aradan sonra tekrar Başkentlilerle buluşuyor. 24 Eylül-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Route Sahne’de gerçekleştirilecek etkinliklere çok sayıda öykücü, yazar ve sanatçı katılacak.
Cumartesi, 21 Eylül 2019 12:36

Ankara Öykü Günleri dört yıl aradan sonra geri dönüyor. 24 Eylül-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Route Sahne’de gerçekleştirilecek etkinlikler edebiyatseverlerin katılımına açık olacak.

Türkiye’nin her yerinden öykücülerin katıldığı Ankara Öykü Günleri, 1997’den -bazı yıllar ara vermek zorunda kalınsa da- 2015’e değin tam 16 kez düzenlendi. Memleket genelinde edebiyat coşkusunun yayılması amaçlanan etkinlik, buralarda da düzenlenmesi adına İzmir, Mardin, Viranşehir, Bursa, Adana gibi birçok şehre de fikir ve cesaret verdi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklere Murat Gülsoy, Özcan Karabulut, Aysu Erden, Mehmet Erte, Gürsel Korat, Jale Sancak, Levent Cantek, Ayşegül Çelik, Senem Dere, Berna Durmaz, Sibel Öz, Nurullah Kuzu ve Pelin Buzluk’un da aralarında olduğu birçok öykücü ve yazar katılacak. Ayrıca, Güz Kumpanyası, AKİS Caz ve Nida Ateş, Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray’dan oluşan NEFES Trio da bu edebiyat dolu günlere konserleriyle eşlik edecek.

Ankara Öykü Günleri’nin etkinlik takvimi ise şöyle: 

24 Eylül 2019     Salı      18:30      Açılış Etkinliği: 17. Uluslararası  Ankara Öykü Günleri

                                                       Konuşmacılar: Aysu Erden, Özcan Karabulut, Pelin Buzluk                                                           

24 Eylül 2019    Salı       19:30       Söyleşi/İmza:  Yazmak İçin Okumak 

                                                        Konuşmacı: Murat Gülsoy

                                                        Moderatör: Nil Sakman

28 Eylül 2019   Cumartesi  21:00   Konser: Güz Kumpanyası                                                                

29 Eylül 2019    Pazar       15:00     Söyleşi/İmza: 2000 Sonrası Öykücülüğümüz

                                                          Konuşmacılar: Levent Cantek, Mehmet Erte, Sibel Öz

                                                          Moderatör: Hakan Kaynar 

 

1 Ekim 2019  Salı            21:00  Konser: AKİS CAZ “ Kısa Hikayeler”Charlie Haden Anısına

 

4 Ekim 2019 Cuma             19:30  Söyleşi/İmza: Selçuk Baran Öykücülüğü

                                                           Konuşmacılar:  Jale Sancak, Pelin Buzluk, Senem Dere

                                                           Moderatör: Sibel Yükler

5 Ekim 2019   Cumartesi   16:00  Söyleşi/İmza: Öyküde Dil Sorunsalı

                            Konuşmacılar: Ayşegül Çelik, Berna Durmaz, Gürsel Korat, Nurullah Kuzu  

                            Moderatör: Nil Sakman                                                          

6 Ekim 2019      Pazar         20:00  Konser: NEFES Trio “Nida Ateş, Ali Fuat Aydın, Cenk Güray”

 