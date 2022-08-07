Zülal Kalkandelen'e yönelik tehditler Meclis'e taşındı

Avcılık karşıtı ve laikliği savunan yazıları nedeniyle sosyal medyadan hedef gösterilen gazeteci Zülal Kalkandelen, Ankara Adliyesi’nde Kuran kursu açılmasını eleştirdiği yazısı nedeniyle de gericiler tarafından tehdit edildi.

KRT TV'nin haberine göre, Kalkandelen tehditler konusunda yargıya başvurduğunda sonuç alamadığını belirtirken, Kalkandelen’in tehdit edilmesinin araştırılması için Meclis'e araştırma önergesi verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Travmaların yeniden yaşanmaması için herkes aklıselim davranmalı” diyerek saldırıları kınadı. Aydoğan; Birce Akalay, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar’ın tehdit edilmelerini göz önüne alarak konunun araştırılmasını ve Kalkandelen’in gericiler tarafından tehdit edilmesinin araştırılması için Meclis araştırma önergesi verdi.