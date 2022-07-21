Zülal Kalkandelen'e 'tecavüz' tehdidine beraat kararı

İki yıl önce av karşıtı yazıları nedeniyle İ.B. isimli şahıs tarafından "tecavüz" tehdidinde bulunulan Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kalkandelen'in yaptığı ilk suç duyurusu sonrası kovuşturmaya yer yok kararı verilmişti. Konunun üzerine giden Kalkandelen, şahıs hakkında ikinci kez suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, şahısla ilgili "delil yetersizliğinden" beraat kararı verdi. Zülal Kalkandelen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahkeme gazeteci ve hayvan özgürlüğü aktivisti olarak avcılık karşıtı yazılarım ve konuşmalarım nedeniyle bana küfürlü tehditte bulunan avcıyı beraat ettirdi! Suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilememiş! Mesajı atarken video mu çekilecekti!" diyerek karara tepki gösterdi.

Mahkeme gazeteci ve hayvan özgürlüğü aktivisti olarak avcılık karşıtı yazılarım ve konuşmalarım nedeniyle bana küfürlü tehditte bulunan avcıyı beraat ettirdi!



Suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilememiş! Mesajı atarken video mu çekilecekti! @adalet_bakanlik @bybekirbozdag pic.twitter.com/ESh7kYF4qw — Zülâl Kalkandelen Ⓥ (@veganzulal) July 21, 2022

'Yalaka ifadesine ceza veren yargı, tecavüz tehdidine bir şey yapmadı'

Zülal Kalkandelen, yaptığı açıklamada beraat kararı hakkında şunları söyledi:

"İkinci suç duyurusu için gittiğimde, ilk suç duyurusunda kovuşturmaya yer yok kararını gören savcı bile 'bu nasıl olur?' diyerek şaşırmıştı. Soruşturma açılması için Siber Suçlar Şubesi'ne gönderdi ve soruşturma açıldı. Avukatlarımla birlikte bu kişinin adresini bulmak için çok çaba sarf ettik. Kararda ise inanılmaz bir gerekçe verildi. 'Kişinin böyle bir suçu işlediğine dair gerekçe bulunamadığı' yazıyordu. O mesajı atarken videosunu mu çekmeliydim? Örneğin; Orhan Gencebay'a söylenilen 'yalaka' ifadesine bile ceza veren yargı, bana yapılan tecavüz tehdidine karşı hiçbir şey yapmadı. Bu kişi İstanbul'da oturuyor ve ben etkinliklerimi duyuruyorum. Sürekli çıkıp gelecek mi diye düşünüyorum."

'Nasıl adaleti sağlayacağım?'

"Hak mücadeleleri kapsamında birilerinin menfaatine dokunduğunuz zaman tehdit ediliyorsunuz" diyen Kalkandelen, "Delil ve kanıt bulunamadığına yer vermişler. Hiçbir inceleme yapılmamış bile. AKP'lilerin eşlerine, kızlarına bir şeyler söylendiğinde gereği yapılıyor. Erdoğan'ın kızına evlenme teklifi edildiğinde hemen gereğini yaptılar. O evlenme teklifi bu tecavüz tehdidi. İki yıldır bu işin peşindeyim. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben nasıl adaleti sağlayacağım? Bana bir şey olduktan sonra peşine düşecekler belli ki."