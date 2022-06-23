Gericiler Zülal Kalkandelen'i hedef gösterdi

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, “Bu artık bir ölüm kalım mücadelesi” başlıklı yazısı nedeniyle sosyal medyada gericiler tarafından hedef gösterildi.

Yazarın Pınar Gültekin davasından çıkan karar sonrası yazdığı yazısının ilgili bölümündeki, "Kadın katillerini koruyan, yargıda dinselleşme ve adalette şer’ileşme yolunu açan bu düzen değişmek zorundadır. Bu artık bir ölüm kalım mücadelesidir!" sözleri alıntılanarak hakaret edildi.

Tehdit mesajları da aldığını belirten Kalkandelen'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cinayeti canice tasarladı.

Bağ evine götürdü.

Boğmaya çalıştı, henüz canlı iken bir varile soktu.

Ormanlık alanda diri diri yaktı.

Üzerine beton döktü ve nehre attı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, bu şekilde vahşice öldürüldü...

3. Ağır Ceza Mahkemesi, 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan katil Cemal Metin Avcı’ya verilen müebbet hapis cezasını 'haksız tahrik' indirimi yaparak 23 yıla indirdi! Katile yardım etmekten yargılanan beş kişi ise beraat ettirildi.

'İstanbul Sözleşmesi’nden iyi ki çıkıldı' diyen 32 yaşındaki Avcı, sadece 14,5 yıl hapis yatıp çıkacak. Kan donduran vahşeti gerçekleştiren katil 46 yaşında serbest olacak!

Ülkeyi nasıl bataklığa çektiklerini, ahlaken toplumu nasıl çökerttiklerini görüyor musunuz?

Ranta, zulme, gericiliğe ve baskıya karşı Gezi Parkı’nda onurlu bir direniş gösterenler yalanlara dayalı iddianamelerle içeriye tıkılırken, kadın katillerine 'haksız tahrik' indirimi yapılıyor.

Kadın katillerini koruyan, yargıda dinselleşme ve adalette şer’ileşme yolunu açan bu düzen değişmek zorundadır.

Bu artık bir ölüm kalım mücadelesidir!

Bu iktidar, kadın düşmanıdır.

Bu iktidar, laikliğe tehdittir!"