Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.06.2026 , 19:42
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Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı verildi.
Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek savcılığa başvurarak etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti.
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