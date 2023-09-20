Zorunlu trafik sigortasında şirketlere kıyak

Resmî Gazete’de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğ ile “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı maddeye ekleme yapıldı.



Buna göre, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasında ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar verilmesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) yetkili olacak.



Yönetmelikte değişiklik yapılmasında, sigorta şirketlerinin artan yedek parça ücretleri ve yaralanmaların yaşandığı kazalarda tedavi masraflarının yüksek olmasını gerekçe göstererek riskli buldukları taleplere prim teklifi vermemelerinin etkili olduğu belirtiliyor.



Milliyet’te yer alan habere göre sigortalı tüketiciler zor durumda kalıyor ve poliçe bulmakta zorlanıyorlar. Kazalarda büyük maddi hasarlarla karşı karşıya kalınmasının yanı sıra aracın bağlanması ve ceza gibi durumlar da söz konusu.



Yeni düzenlemeye göre acentelerin teklifleri sisteme girilecek bağlı bulundukları şirketler sigorta yapmak istemezse talep havuza devredilecek. Havuz tarafından yapılacak poliçenin azami primini SEDDK belirleyecek. Şirketler kârlı buldukları talepleri seçmiş olacak.