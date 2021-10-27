Zorunlu eğitimin 5 yaşa indirilmesi planlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, zorunlu eğitimin 5 yaşa indirilmesine yönelik plan ve bütçe yapılandırmalarının devam ettiğini ve bu kapsamda okul öncesi eğitim kapasitesinde artış hedeflendiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün gerçekleştirdiği açıklamada okul öncesi eğitimle ilgili planlanan yeni düzenlemelere değindi. Özer, zorunlu eğitimin 6 yaştan 5 yaşa indirilmesine yönelik hedefleri olduğunu belirtilerek, bu konuya yönelik plan ve bütçe yapılandırmalarının devam ettiğini aktardı.

Açıklamada anaokulu sayısına ve kapasitesine de değinen Özer "Anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine çıkaracağız. Ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayısını ise 1 milyon 613 bine çıkaracağız" dedi.