Zorla 'gönüllü geri dönüş belgesi' imzalatılan göçmenler avukatlarıyla görüştürülmüyor

İzmir Harmandalı'nda bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde 100 kadar Afganistanlı göçmen ve mültecinin işkence ve kötü muameleye maruz bırakılarak “gönüllü geri dönüş belgeleri” imzalamaya zorlandıkları ve zorla parmak basmalarının temin edildiği iddia edilmişti.

Konuya dair "Geri Gönderme Merkezi'ndeki işkence iddiaları derhal soruşturulmalıdır" başlığıyla yazılı açıklamada bulunan İzmir Barosu, söz konusu açıklamada "Zorla imzalatılan gönüllü geri dönüş evrakı hukuk dışıdır! İnsan haklarına aykırı uygulamalara son verilmelidir" ifadelerine yer vermişti.

'Odalar dolu' diyip avukatları almadılar

Zorla parmak izleri alınan kişilere avukat atamaları yapıldı. İzmir'de Geri Gönderme Merkezi'nin önüne giden avukatların göçmen ve mültecilerle görüşmeleri "oda dolu", "odalarda Noter var" denilerek engellendiği öğrenildi.

Dün giden avukatların da "Zamanımız yok dosyayı indiremeyiz, mesai saati bitti" gibi bahanelerle, müvekkillerinin dosyalarını incelemelerine izin verilmediği ifade edildi.