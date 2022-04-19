Mülteci ve göçmenlere zorla 'gönüllü geri dönüş belgesi' imzalatıldı

İzmir Geri Gönderme Merkezi’nde, sayıları net olmamakla birlikte 100 kadar Afganistanlı göçmen ve mültecinin işkence ve kötü muameleye maruz bırakılarak “gönüllü geri dönüş belgeleri” imzalamaya zorlandıkları ve zorla parmak basmalarının temin edildiği iddia edildi.
Konuya dair "Geri Gönderme Merkezi'ndeki işkence iddiaları derhal soruşturulmalıdır' başlığıyla yazılı açıklamada bulunan İzmir Barosu, söz konusu açıklamada "Zorla imzalatılan gönüllü geri dönüş evrakı hukuk dışıdır! İnsan haklarına aykırı uygulamalara son verilmelidir" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada öne çıkanlar şöyle: