Zorla çalıştırılan iki çocuk kurtarıldı

Osmaniye'de baskı ve tehditle çalıştırılan iki çocuk kurtarıldı.  

Haber Merkezi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan ticareti suçunun önlenmesine ve tespitine yönelik yapmış olduğu çalışmada, kaçak yollardan ülkeye sokulan 12-17 yaşlarında yaklaşık 25 kişilik grubun hurdalık ve atık kağıt toplama alanlarında baskı ve tehdit edilerek insani olmayan koşullarda zorla çalıştırıldığı bilgisini aldı. 

Osmaniye'de ikamet eden A.E.'nin yakını olan 2 çocuğun da belirtilen yerde yaklaşık 4 gün zorla tutulup, aç bırakıldığı baskı ve tehdit edilerek atık kağıt toplama işinde çalıştırıldığı, bu işleri organize ettiği bilgisi alınan insan taciri İ.M.E ile bağlantılı olan ve zorla çalıştırılan 2 çocuğu para karşılığı getiren M.A.A. ve A.İ. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 

Şahıslar hakkında insan ticareti suçundan adli tahkikat başlatıldı. 

Çocuklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

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