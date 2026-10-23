Zonguldak'taki maden patlaması: İşletmeci Salih Demir hakkında gözaltı kararı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında üç işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada, işletme sahibi Mehmet Salih Demir ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, olayla ilgili bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

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