Zonguldak'ta yaklaşık 120 köy şap nedeniyle karantinaya alındı

Zonguldak’ta yaklaşık 120 köy şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Hastalığın tespit edildiği köylerde hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor.

Haber Merkezi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerine bağlı bölgelerde şap hastalığı tespit edildi. Hastalık sebebiyle il genelinde yaklaşık 120 köy karantinaya alındı.

Şap hastalığı görülen bölgelerin 3 kilometre çevresi koruma bölgesi ilan edilirken, 10 kilometrelik alandaki köyler gözetim altına alındı. Şap hastalığı tespit edilen bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Koruma ve gözetim altına alınan bölgeler levhalarla işaretlenirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (AA)

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Zonguldak'ta şap alarmı: 6 köy karantinaya alındı