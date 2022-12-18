Zonguldak'ta maden ocağında iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında çalışan 25 yaşındaki İhsan Ergünbaş ve Enver Alagöz, raydan çıkan vagonun altında kalarak yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ergünbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı işçi Enver Alagöz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ergünbaş'ın cenazesinin, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (AA)