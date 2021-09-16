Zonguldak'ta kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Zonguldak’'ta Emrah Yankın kendisinden boşanmak isteyen 26 yaşındaki Gülten Yankın'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Bugün öğle saatlerinde kiralık araçla Gülten Yankın'ın oturduğu eve giden Emrah Yankın av tüfeğiyle Gülten Yalkın'ı vurdu. Gülten Yankın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gülten Yankın'ın cansız bedeni Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Gülten Yankın'ın oturduğu evine yaklaşık bir ay önce taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.