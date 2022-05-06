Zonguldak'ta çocuk istismarı: 14 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun fuhuşa sürüklendiği ihbar edildi. Emniyetin operasyonunda 2 kadın ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre geçen hafta adliyeye sevk edilen 2'si kadın 12 şüpheli tutuklanmış, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yapılan itiraz üzerine 6 kişiden 4’ü yeniden ifadeye çağrıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2 kişi daha "çocuğun cinsel istismarı ve fuhuşa teşviki" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tutuklu sayısı 14’e yükseldi.