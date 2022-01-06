Çocuk istismarı raporu: 'Yitirilecek bir gün dahi kalmadı'

İzmir Barosu, 2020-2021 yıllarına ait çocukların maruz bırakıldığı cinsel istismar suç verilerini açıkladı.

Açıklamada, "Yetkili ve sorumlu bakanlık ve ilgili kuruluşlar tarafından açıklanması gereken, çocukların maruz kaldıkları cinsel istismarın niteliği, şehirlere göre dağılımı, istismarcının çocuğa yakınlık derecesi, yaş, çocuğun cinsiyet kimliği ve benzeri konularda ülke genelini kapsayan verilere ve istatistiklere ne yazık ki ulaşamamaktayız" denildi.

Çocuğa yönelik suçlarda artış

Raporda Covid-19 pandemisi süresince okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden birisinin Türkiye olduğuna dikkat çekilirken, bu durumun çocuklara yönelik ihmal ve istismar risklerini arttırdığı, ihbar edilme oranlarını düşürdüğü, çocukların eğitimden kopuşlarınınsa hızlandığı belirtildi:

"Çocuğun cinsel istismarı suçu pandeminin ilan edildiği Mart 2020’de 58 iken en uzun süreli kapanmanın yaşandığı Nisan 2020’de 24’e düşmüş, Mayıs 2020’de 64 olmuş, Haziran 2020’de 90 olguya ulaşmıştır. Diğer suç tiplerinde de paralel artışlar gözlemlenmektedir. 2020 yılında çocukları cinsel istismarı suçu için İzmir Barosu tarafından yapılan toplam görevlendirme 1078 iken 17 Kasım 2021 itibariyle yılın bitmesine 44 gün kala bu suç için yapılan görevlendirme sayısı 1470’e ulaşmıştır. Bu artış karşısında yitirilecek bir gün dahi kalmadığı açıktır."

'Cezasızlık politikasına derhal son verilmeli'

Baronun çözüm önerileriyse şöyle:

Tarafı olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesi , Anayasa ve Çocuk Koruma Kanunundaki hükümlerin uygulanması kapsamında;