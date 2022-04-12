Zonguldak'ta iş cinayeti: Maden işçisi yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında vagonların arasına sıkışan bir maden işçisi yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana geldi. 43 yaşındaki maden işçisi Fevzi Yaman, kömür vagonlarının arasına sıkışarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı maden işçisinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaman'ın cenazesinin yapılacak incelemenin ardından otopsi için Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İHA)