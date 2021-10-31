Zonguldak Valisi 'Çav Bella'ya karşı: Bu halkın Ferdi Tayfur'a ihtiyacı var

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında mehter takımının akşam gerçekleştirilen Fener Alayı'nda da yer almasının eleştirilmesi üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Mustafa Tutulmaz, "Mehter akşam olur muymuş ya da işte Ferdi Tayfur'dan türkü söylenir miymiş kusura bakmasınlar. Bu halkın Ferdi Tayfur'a da ihtiyacı var, mehtere de ihtiyacı var. Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz" dedi.

Kentte son yılların en coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldığını savunan Vali Tutulmaz eleştirenleriyse "marjinal gruplar" diye niteledi.

Tutulmaz şöyle konuştu:

"Bu marjinal gruplar bu coşkuyu baltalamak istediler. Nasıl baltalamak istediler. 'Mehter akşam olur muymuş?' 'Ferdi Tayfur'dan türkü söylenir miymiş?' Kusura bakmasınlar. Bu halkın Ferdi Tayfur'a da ihtiyacı var, mehtere de ihtiyacı var. Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz. Biz Cumhuriyeti halkımızla kutluyoruz. Halkımız mehter istiyorsa mehter olur, halkımız Ferdi Tayfur isterse Ferdi Tayfur olur. Bu bu kadar basit ayrıca mehter gündüz törende vardı, bu coşkunun bir parçası da Mehter'di. Mehter orada Bayrak, Türkiye marşı çaldı. Eğer Bayrak Marşı'ndan rahatsızlık duyan varsa Türkiye Marşından rahatsızlık duyan varsa kusura bakmasınlar bu ülkede bayrak marşı da Türkiye Marşı da çalınacaktır. Kusura bakmasınlar."