Zonguldak Tabip Odası seçimi öncesi çağrı: Sandığa kırmızı bir karanfil bırakın

AKP iktidarında sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar her açıdan katlanırken, bu sorunlara karşı gerçek bir mücadele yürütmek adına tabip odası seçimleri de öne çıkmış durumda.

Bu Pazar günü Zonguldak’ta sağlık emekçileri yeni yönetimini belirlemek üzere Tabip Odası seçimlerinde oylarını kullanacak ve sorunlarına karşı gerçek bir mücadele verilmesini talep edecek.

Uzun yıllar benzer isimlerin Zonguldak Tabip Odası başkanı olduğunu, hekimlerin haklarının güçlü şekilde savunulamadığını, protokol görevleri ile sınırlı bir yönetim tarzının egemen olduğunu belirten Zonguldak Çağdaş Hekim grubu, bu tarzın değişmesi, tüm sağlık emekçilerinin talep ve sözünün güç kazanması için yönetime aday olduklarını belirtiyor.

Seçim öncesi açıklamada bulunan Zonguldak Çağdaş Hekim grubu, “Hem meslektaşlarımıza hem halkımıza karşı hissettiğimiz sorumluluk gereği, yukarıda bahsettiğimiz tablonun değişmesini ana hedef olarak belirledik” ifadesini kullandı.

Zonguldak Çağdaş Hekim Grubu’nun Türk Tabipleri Birliği’nin 73 yıllık mücadele geçmişine sahip çıkacağı, odanın üye sayısını arttıracağı, hem hekimlerin hem de halkın haklarını savunacağına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yaptıkları ziyaretlerde meslektaşlarının ezici çoğunluğunun bu talepleri desteklediğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Zonguldak Çağdaş Hekim grubu, seçim için şu çağrıyı yaptı:

“Değişim Zonguldak Tabip Odası için tercih değil zorunluluktur. Uzun süredir devam eden yönetim anlayışının tekrar seçilmesinin ne hekimlere ne de Zonguldak’a bir faydası yoktur, aksine zarar vermektedir. Pazar günü yapılacak seçimlerde büyük bir değişimin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Zonguldak Çağdaş Hekim Listesi büyük bir destekle seçimi kazanacaktır. Bütün meslektaşlarımızı Pazar günü Zonguldak Tabip Odası’na sahip çıkmaya ve sandığa kırmızı bir karanfil bırakmaya davet ediyoruz.”