Žižek'ten NATO güzellemesi

Slovenyalı felsefeci Slavoj Žižek son yazısında, "pasifizmin" Ukrayna'daki savaşa verilecek yanlış tepki olacağını söyledi.

Žižek, Ukrayna'ya tam destek verilmesi ve NATO'nun daha da güçlendirilmesi gerektiğini söylerken, Ukrayna'nın arkasında durmayanların "gerçek solcu" olamayacağını iddia etti.

The Guardian'da yayınlanan makalesinde Slavoj Žižek, "Pasifizm, Ukrayna'daki savaşa yanlış yanıttır. Ukraynalılara en azından tam destek borçluyuz ve bunun için daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var" dedi.

'Putin kendisini Büyük Petro ile kıyaslıyor'

Konuşmalarında ve yazılarında popüler kültüre atıf yapmayı seven Žižek, bu yazısında da John Lennon'ın "Imagine" (Düşle) şarkısına atıfta bulundu. Žižek, "Avrupa, sınırlarının dışındaki acımasız gerçekliği görmezden gelerek bu 'hayal' dünyasında ısrar etti. Şimdi uyanma zamanı" diyerek "Rusya ile Ukrayna arasındaki uzun süreli yenişememe manzarası içinde, yavaş yavaş ilerleyecek Rusya'nın nihai hedefinin açıkça dile getirdiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendini Rus Çarı Büyük Petro ile kıyasladığı sözlerinin satır aralarını okumaya lüzum kalmadığını" söyledi.

'Putin'e göre Avrupa fethedilecek ülke kategorisinde'

Putin'in egemen ve sömürülen devlet ayrımlarına atıfla Žižek, "Bu satırların anlamı açıktır, bir yorumcunun da dediği gibi: 'İki devlet kategorisi vardır: Egemen ve fethedilen. Putin'in emperyal görüşüne göre, Ukrayna ikinci kategoriye girmeli.' Ve son aylardaki Rus resmi açıklamalarının açıkça ortaya koyduğu gibi Bosna-Hersek, Kosova, Finlandiya, Baltık ülkeleri… ve nihayetinde Avrupa'nın kendisi 'ikinci kategoriye girer" dedi.

'Ukrayna'daki savaş Putin'in emperyal hırsının bir göstergesi'

Žižek, Ukrayna'daki savaşın Putin'in emperyal hırsının bir göstergesi olduğunu söyleyerek, "Bu hırsın koşulsuz olarak reddedilmesi gerekmesinin nedeni, ne egemen ne de fethedilmiş bir ülke olarak hepimizin, aynı felaketlerin musallat olduğu günümüz küresel dünyasında iki arada bir derede, ara durumda olması. Küresel ısınma karşısında tam egemenlik diye ısrar etmek tam bir delilik, çünkü hayatta kalmamız sıkı küresel işbirliğine bağlı" dedi.

'Rusya'nın hedefi gıda üretimine hakim olarak dünya şantaj yapmak'

Rusya'nın hedefinin Kuzey Kutbu'nu da kontrol etmek olduğunu iddia eden Žižek, bu yüzden de Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı olduğunu söyledi. Rusya'nın stratejik planın küresel ısınmadan kâr elde etmek olduğunu söyleyen felsefeci Slavoj Žižek, bu amaçla Rusya'nın dünyanın ana ulaşım yolunu kontrol etmek, Sibirya'yı geliştirmek ve Ukrayna'yı kontrol etmek istediğini söyledi. Žižek, Rusya'nın gıda üretimine hakim olarak dünyaya şantaj yapacağını söyledi.

'Avrupa'nın iki seçeneği var: Tarafsızlık ya da özerklik'

Daha güçlü bir NATO'ya ihtiyaç duyulduğunu belirten yazar, ancak NATO'nun ABD siyasetinin bir uzantısı olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Avrupa'nın bu süreçte iki seçeneği olduğunu belirten Žižek, "Felakete giden kısa yol olan tarafsızlık oyununu oynamak ya da özerk ajan haline gelmek" dedi.