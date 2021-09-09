Zırhlı araç raporu açıklandı: 22'si çocuk 42 kişi yaşamını yitirdi

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde 3 Eylül’de evinin önünde bisiklet süren 7 yaşındaki Miraç Miroğlu, zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından zırhlı araç ölümleri bir kez daha tartışma konusu oldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, 2019 yılında yayımladığı zırhlı araç çarpmalarına ilişkin raporu güncelledi. Rapora göre, 2008-2021 yılları arasında en az 76 zırhlı araç çarpması yaşandı ve 20'si çocuk 42 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca 21'i çocuk 90 kişi de yaralandı. Bölge kentleri dışında da zırhlı araç çarpmaları sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.