Ziraat Bankası'nın Almanya iştirakine 'kara para' teftişi: Temsilci atandı

Almanya'da, 'kara parayla mücadeleyi amaçlayan kanunun ihlal edilmemesi' için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye temsilci atandı.

Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu'nun (BaFin), Alman Kara Para Aklama ile Mücadele Kanunu'na riayet edilmesinin sağlanması için Ziraat Bankası International AG'ye verdiği emre bu banka tarafından uyulmaması üzerine böyle bir karar aldığını duyurdu.

DW Türkçe'deki habere göre BaFin, Temmuz 2021'de Ziraat Bankası International AG'nin bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosuyla ilgili endişeleri nedeniyle Frankfurt merkezli bu kurumla görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Almanya'da 2001 yılından beri faaliyet gösteren Ziraat Bankası International AG'nin Berlin, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te de şubeleri var.

Ziraat Bankası International AG, 2019 yılında 18,8 milyon avro, 2020'de 14,3 milyon avro kâr açıkladı. Bankanın 2020 sonundaki toplam bilançosuysa 1,65 milyar avroydu.