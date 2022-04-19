'Cemo' yasağı bu hafta sonu uygulanacak

Halk TV’de Serhan Asker’in hazırlayıp sunduğu Görkemli Hatıralar programına daha önce verilen RTÜK cezasının yürütmeyi durdurulması kararı kaldırıldı. Program bu hafta yayınlanamayacak.

27 Haziran 2021’de yayınlanan programda Grup Yorum’un eski üyesi ve eski CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı, Cemo Türküsü’nü seslendirdi.

RTÜK bu türkünün seslendirilmesini ‘terör propagandası’ olarak nitelendirdi ve Halk TV’ye 3 program durdurma cezası verdi.

Cezaya ilişkin televizyon avukatlarının yaptığı itirazlar üzerine Ankara Bölge İdari Mahkemesi, ceza kararına dair “yürütmeyi durdurma” kararı almıştı. Son aşamada, yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

RTÜK’ün, Halk TV’ye “terör propagandası”ndan ceza verdiği kararında ayrıca, bir Grup Yorum üyesinin “terör” suçlamasıyla yargılandığı, o kişinin Cemo türküsünü seslendirdiğine dair iddianamede kanıt gösterildi. Söz konusu davanın ise halen sürdüğü öğrenildi. Dolayısıyla ortada Cemo türküsüyle terör propagandası yapıldığına dair kesinleşmiş bir mahkeme kararı da bulunmuyor.

İtiraz süreçleri RTÜK’ün lehine sonuçlandığı için Görkemli Hatıralar programı bu hafta sonu yayınlanamayacak. 23-24 Nisan Cumartesi-Pazar günleri ise RTÜK’ün Halk TV’ye gönderdiği belgeseller yayınlanacak.