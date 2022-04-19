Uyuşturucudan tutuklanmıştı: Meclis'teki L’Actone kolonyalarının üzerindeki ambalajı sökmüşler

L’ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanmasının ardından salgın sürecinde TBMM’de L’ACTONE ürünlerinin kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu konu vekiller tarafından gündeme getirilmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Bugün ise L’Actone kolonyalarının üzerindeki ambalajın söküldüğü belirtildi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i etiketleyerek dezenfektan ürününün üzerindeki ambalajın söküldüğü görüntüyü paylaştı. Hakverdi paylaşımına, "Soymuşlar!" notunu düştü.