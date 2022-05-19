Ziraat Bankası’ndan İBB'ye Demirören başvurusu

Eyüpsultan Kemerburgaz'da Demirören Holding’in kredi borçları nedeniyle Ziraat Bankası'na geçen Kemer Country, İBB Meclis gündemine geldi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Ziraat Bankası A.Ş, İBB'nin 2020 yılında Kemer Country yerleşkesinin 300 dönümlük arazisi için yaptığı plan değişikliğine itiraz etti. “Özel spor alanı” fonksiyonu verilen arazinin “özel proje alanı” olarak belirlenmesini istedi. İtiraz dilekçesinde alanın yüzde 55'lik kısmının imara açılması, yüzde 45'lik kısmının ise DOP kesintisi yapılarak kamu eline geçecek şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması istendi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, itirazı karara bağlamadı yeniden değerlendirmek üzere müdürlüğüne iade etti.