Ziraat Bankası’ndan Almanya’daki iştirakine ilişkin açıklama: ‘Yaptırım ya da ceza söz konusu değil’

Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu, 'kara parayla mücadele kanununun ihlal edilmemesi' için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye temsilci atadı.
Ziraat Bankası, Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bankamızın Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG'de, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından 2021 yılında, 2018 yılında gerçekleştirilen denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi maksadı ile yeni bir denetim gerçekleştirilmiştir. Haziran ayında tamamlanan denetimde; sistem altyapısı ve bankacılık iş süreçlerine ilişkin birtakım eksikliklerin devam ettiği, yazılım programında da geliştirme ihtiyacı bulunduğu, tespit edilmiştir." denildi.
Ziraat Bankası, denetim neticesinde tespit edilen bulguların, öngörülen bulgu düzeltme takvimi içerisinde giderilmesi konusunda BaFin ile mutabık kalındığını ifade ederken; kurumun denetimlerde tespit edilen bulguların mutabık kalınan takvim içerisinde giderilmesi sürecini gözlemek ve raporlamakla görevli olarak bağımsız bir denetim firmasını görevlendirdiğini belirtti.
Ziraat Bankası'nın açıklaması şöyle: