Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, bankanın Rus ödeme sistemi Mir’den çıktığı belirtildi.
RIA Novosti'ye konuşan Ziraat Bankası yetkilileri, Rus ödeme sistemi Mir'i kullanmayı bıraktıklarını söyledi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Ziraat Bankası Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Türkiye'nin en büyük kamu bankası Ziraat Bankası'nın, Rus ödeme sistemi Mir'den çıktığı bildirildi.
Dış Haberler
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, bankanın Rus ödeme sistemi Mir’den çıktığı belirtildi.
RIA Novosti'ye konuşan Ziraat Bankası yetkilileri, Rus ödeme sistemi Mir'i kullanmayı bıraktıklarını söyledi.