Ziraat Bankası Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Türkiye'nin en büyük kamu bankası Ziraat Bankası'nın, Rus ödeme sistemi Mir'den çıktığı bildirildi.

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Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, bankanın Rus ödeme sistemi Mir’den çıktığı belirtildi.

RIA Novosti'ye konuşan Ziraat Bankası yetkilileri, Rus ödeme sistemi Mir'i kullanmayı bıraktıklarını söyledi.

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