Turizmcilerden Mir'e alternatif olarak yeni formül

Türk bankalarının Rus ödeme sistemi Mir'den çıkması sonrası turizmciler Mir'e alternatif olarak Ticket kart benzeri bir formülü gündemine aldı.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre turizmciler, sorunun çözümü için yaptırımları delmeden ticket kart benzeri bir formül üzerine çalışıyor. Buna göre, Rusya'dan gelecek turistler tur paketlerini satın alırken 'ticket' benzeri bir kart için de para ödemesi yapacak. Restoran, alışveriş, eğlence mekanlarında bu kartı kullanabilecek. Rus turistlerin burada ticket kartlarıyla harcadığı parayı tur operatörleri restoran, alışveriş, eğlence mekanlarına gönderecek.

Yeni bir formül devreye alınıncaya kadar Rusların nakit parayla gelmesi gerektiğini anlatan turizmciler, "Bu bir miktar ekstra harcamaların oranını düşürür. Ancak Rus turistin en yoğun geldiği sezon mayıs-eylül arası. Yani bu karar yoğun sezonda alınmadığı için kötünün iyisi bir durum yaşıyoruz. Şu anda Antalya otelleri için çok büyük etkisi olmaz" dedi.